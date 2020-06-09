Advertisements

"التجاري الدولي " يهبط ببورصة مصر 0.75% في ختام جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:41 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،علي تباين بأداء المؤشرات مع حدوث جنى ارباج جزئى داخل الجلسة على بعض الأسهم القيادية و سهم التجارى الدولى ولا يزال السوق المصرى جاذبا للاستثمار فى ظل اتاحة التعاملات الكترونياً مع امكانية تحقيق هوامش ربح على الاسهم .

وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 583 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة0.75% ليغلق عند مستوى 11063 نقطة،
بيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1277.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2044.7 نقطة.

 

وإتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء وسجلت مشتريات بـ 138.9 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 15.5% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات المصريين والعرب نحو 122.8 مليون جنيه 16 مليون جنيه بنسب إستحواذ 82.1% و2.3% علي التوالي  ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 71.4% والأفراد علي نسبة 28.5%.

وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 1.1 مليار جنيه علي عدد 488.6 مليون سهم عبر تنفيذ 41.6 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 184 شركة ارتفع منها 71 شركة وانخفض 81 شركة واستقر 32 شركة .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لا يزال 100

أخبار تهمك

برشلونة ينهي أول صفقات الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بشرى سارة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يضغط على إدارة الأهلي لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

طلب غريب من فايلر يضع الأهلي في ورطة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تصريحات نارية من مرتضى منصور تجاه الخطيب

منذ 41 دقيقة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"المدافع الزجاجي" يشعل النار في برشلونة

منذ أقل من ساعة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عبير صبري تنصح بالنوم داخل السيارات (صورة)

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 11 ساعة

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

منذ ساعتين و 35 دقيقة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ 43 دقيقة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

البورصة تعاود الصعود وتربح 5.2 مليار جنيه بمستهل جلسة الأربعاء

البورصة تواصل الصعود خلال منتصف جلسة تعاملات الأربعاء

الأجانب يستحوذون علي نسبة 67% من إجمالي تعاملات البورصة اليوم

البورصة تخسر 2 مليار جنيه في ختام أولى جلسات الأسبوع

مبيعات "الأجانب" تتجاوز المليار جنيه خلال تعاملات اليوم

"التجاري الدولي" يقود مؤشرات البورصة للصعود .. والسوقي يربح 11 مليار جنيه في ختام التعاملات

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:42 م

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

04:00 ص

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

11:20 ص

برشلونة ينهي أول صفقات الميركاتو الصيفي

03:00 م

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن