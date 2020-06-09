"التجاري الدولي " يهبط ببورصة مصر 0.75% في ختام جلسة منتصف الأسبوع





أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،علي تباين بأداء المؤشرات مع حدوث جنى ارباج جزئى داخل الجلسة على بعض الأسهم القيادية و سهم التجارى الدولى ولا يزال السوق المصرى جاذبا للاستثمار فى ظل اتاحة التعاملات الكترونياً مع امكانية تحقيق هوامش ربح على الاسهم .





وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 583 مليار جنيه.





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة0.75% ليغلق عند مستوى 11063 نقطة،

بيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1277.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2044.7 نقطة.









وإتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء وسجلت مشتريات بـ 138.9 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 15.5% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات المصريين والعرب نحو 122.8 مليون جنيه 16 مليون جنيه بنسب إستحواذ 82.1% و2.3% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 71.4% والأفراد علي نسبة 28.5%.





وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 1.1 مليار جنيه علي عدد 488.6 مليون سهم عبر تنفيذ 41.6 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 184 شركة ارتفع منها 71 شركة وانخفض 81 شركة واستقر 32 شركة .