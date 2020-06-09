بعد عام من ترسيمه أسقفاً لمطرانية البحر الأحمر.. نائب المحافظ يزور الأنبا إيلاريون لتهنئته بعيد السيامة الأول

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أناب محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، ظهر اليوم الثلاثاء، الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، لزيارة الأنبا إيلاريون أسقف مطرانية الأقباط الارثوذكس بالبحر الأحمر، لتقديم التهنئة إلي نيافته بمناسبة الإحتفال بعيد السيامة الأول، بعد مرور العام الأول علي ترسيمه أسقفًا علي كرسي مطرانية البحر الأحمر.



نقلت نائب المحافظ، خلال زيارتها للأنبا إيلاريون في مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، تهنئة محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، وتأكيده علي روح المحبة والتسامح التي تجمع أبناء الشعب مسلمين وأقباط، وأكدت أن مصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة والمواطنة وموطنًا للأمن والإستقرار والنسيج الوطني الواحد، وسنظل نشارك بعضنا البعض في مناسباتنا المختلفة.



من ناحيته وجه الأنبا إيلاريون الشكر لمحافظ البحر الأحمر، ونائبة المحافظ، ولكل القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي على مشاعرهم الطيبة، مؤكدًا على عمق وقوة المحبة بين أبناء الشعب المصري.



يذكر أن الأنبا إيلاريون رُسم أسقفًا لمطرانية الأقباط الارثوذكس بالبحر الأحمر خلفًا للأنبا ثاؤفيلوس في شهر يوليو من عام 2019، ليصبح الأسقف الثاني في تاريخ مطرانية البحر الأحمر.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى الآن.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".