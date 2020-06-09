صبري عبد المنعم يخضع لعملية جراحية بالقلب.. التفاصل الكاملة

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خضع الفنان القدير صبري عبد المنعم، لعملية جراحية بالقلب منذ عدة أيام بإحدى المستشفيات الخاصة في القاهرة، وخرج من المستشفى بعد إجرائها للأستكمال العلاج بمنزله.



وكشف صبري، في تصريحات صحفية عن حالته الصحية قائلًا: "نصحني الطبيب بالراحة".



وأضاف عبد المنعم: "أنه حاليًا حالته الصحية مستقرة بشكل جيد وسيعود للأستكمال نشاطه الفني خلال الأيام القادمة".



يذكر أن صبري عبد المنعم، شارك في السباق الرمضاني بمسلسلين منهما مسلسل "ليالينا 80" وتدور أحداثة في في ومن الثمنينات، وشارك في بطولته الفنانة غادة عادل وإياد نصار.



و المسلسل الثاني هو "القمر آخر الدنيا" تدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في بطولته الفنانة بشرى ومؤمن نور وسميرة عبد العزيز.