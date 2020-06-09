بدء تنفيذ خط سكة حديد يربط محافظات الدلتا والقناة بقلب سيناء بتكلفة 1.2 مليار جنيه

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في إطار المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية لربط محافظات القناة والدلتا بقلب سيناء، يتم البدء في تنفيذ مشروع خط سكة حديد «الفردان – بورسعيد – بئر العبد»، بتكلفة 1.2 مليار جنيه بتمويل من وزارة المالية، وبطول يصل 44 كلم.



يشارك فى تنفيذ المشروع «المصرية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية، والمصرية الفرنسية لتجديد السكة الحديد – إيجيفراى »، ويهدف المشروع إلى الاستفادة بكوبرى الفردان الجارى تطويره وازدواجه واستكماله على قناة السويس الجديدة، وربط منطقة شرق بورسعيد والمناطق السكنية على طريق «القنطرة – العريش».





يعتبر إنشاء كوبري الفردان المعدني الجديد لعبور القطارات أحد أهم المشروعات لربط شبه جزيرة سيناء بالوادي والدلتا بوسائل انتقالات متعددة ومتنوعة لتنمية هذه المنطقة، وقد صنف هذا الكوبري بأطول جسر متحرك في العالم.



يبلغ طول الكوبري 340 مترًا، وعرضه من الداخل 10.2 متر، وأرضية الكوبري معدنية يمر بمنتصفها خط السكة الحديد، وعلى كل من جانبية حارة بعرض 3 متر لمرور السيارات والشاحنات بحمولة 70 طن، حيث أنشيء عام 2001، وبلغت تكلفته 380 مليون جنيه، ويعبر قناة السويس ويربط سيناء بباقي مصر، ومفتوح للسماح بالملاحة في قناة السويس، وينغلق فقط لمرور القطارات.



يتضمن المشروع تطوير ورفع كفاءة الكوبري القائم أعلي قناة السويس وتحويله من مسار واحد للقطارات إلى اثنين، بالإضافة إلى إنشاء كوبري جديد متحرك يحمل نفس التصميم الهندسي للكوبري القديم على قناة السويس الجديدة ضمن مخطط ربط شبكة السكك الحديدية بشبه جزيرة سيناء.



يذكر أن الخط القديم لكوبري الفردان، كان قد تم إزالته في وقت حفر قناة السويس الجديدة لإعاقته أعمال التوسعة، وكان يصل حتى محطة بئر العبد على بعد 120 كم من العريش، والتي من المخطط أن يصل امتداد الخط حتى مدينة العريش مستقبلا، ومن ثم الوصول لدول الجوار.



ويجرى الآن العمل نقل المعدات ومد السكة والقضبان عليه، وسيكون الخط مزدوج وليس مفردا كما كان في السابق، بالإضافة لإعادة تأهيل محطات الخط القديم داخل سيناء.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى الآن.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".