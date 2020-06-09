ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

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كشف أميرة مختار ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، عن التطورات الصحية لحالة والداتها بعد حقنها ببلازما المتعافين من فيروس كورونا.



حيث نشرت أميرة مختار، صورة والداتها عبر وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وقالت أنها مازالت في العناية المركزة.



وكتبت أميرة مختار: "يا رب ترجعي بالسلامه يا أمي, هي ما زلت في الرعاية المركزه، وعلي نفس الجهاز السباب, بس ألف حمد وشكر لله علي كل حال.. وليس لها من دون الله كاشفه".



وأضافت: "يا رب اشف امي يا رب واشفي كل مريض وارفع عنا الوباء والبلاء، ربنا يريح قلبك ويسعدك ويشفيكي ويبارك لك في صحتك وعافيتك ويصبرك ويقويكي يا مامي، انت وكل مريض، ويبارك في كل الأطباء وهيئة التمريض ، ويعينهم على تحمل هذه المحنه والوقت العصيب الذي يمرون به، ويجازيهم الله عنك يا امي وعن كل مريض كل خير"



يشار ان الفنانة القديرة رجاء الجداوي قد أصيبت منذ فترة قليلة بفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا وتم نقلها إلي مستشفي العزل بالإسماعلية .