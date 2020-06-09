Advertisements

دار الإفتاء تعليقًا على احتكار وتخزين أدوية "كورونا": حرام شرعًا وتستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
قالت دار الإفتاء المصرية: "إنه لا يجوز شرعًا تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج «فيروس كوفيد-19» دون الحاجة إليها؛ تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد".

وأكدت الدار في أحدث فتاواها أن تخزين هذه الأدوية واحتكارها هو من كبائر الذنوب؛ وذلك لما يُلْحِقه بالناس من التضييق والإضرار، فإذا انضاف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطًا بصحة الناس ودوائهم؛ فهو أشد في الحُرْمة وأَغْلَظ في المنع.

وأضافت الدار أن تخزين الأدوية بهذه الطريقة فيه استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات واشتداد عوَزهم للعلاج، وذلك لا يتنافى فقط مع معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف؛ بل فيه أيضًا دليل قاطع على شُحِّ صاحبه وتقصيره في المسئولية المجتمعية تجاه بني وطنه الحاملين لهذا الفيروس.

وشددت الدار في فتواها على أن هذا الفعل يستوجب عدم التهاون مع المحتكر في جريمته؛ بل يجب الضرب على أيدي العابثين بضرورات الناس خلال هذه الأزمة، ومن نَاحيةٍ أخرى فلولي الأمر أن يُعَزِّر المحتكر بما يراه رادعًا له عن جريمته بغرامة ماليةٍ أو بمصادرة ماله.

وأوضحت دار الإفتاء أن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتَوعُّدِه بالعذاب الأخروي الشديد؛ ومن ذلك ما روى الإمام مسلم بسنده عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ»، وفي روايةٍ لمسلم أيضًا: «من احتكر فهو خاطئ».

واستدلت الدار كذلك في فتواها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من احتكر حكرة يريد أن يُغْلِيَ بها على المسلمين فهو خاطئ»، وكذلك حديث معقل بن يسار رضي الله عنه: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليُغْلِيَه عليهم فإن حقًّا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة»، وما روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون».

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا دار الافتاء اخبار

أخبار تهمك

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تأييد إخلاء سبيلها.. رحلة حنين حسام "فتاة التيك توك" من الزنزانة إلى الأسفلت

منذ ساعة

طلب غريب من فايلر يضع الأهلي في ورطة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينهي أول صفقات الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ يوم

"المدافع الزجاجي" يشعل النار في برشلونة

منذ أقل من ساعة

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 11 ساعة

عبير صبري تنصح بالنوم داخل السيارات (صورة)

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصريحات نارية من مرتضى منصور تجاه الخطيب

منذ ساعة الا ربع

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ ساعة الا ربع

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

دار الإفتاء تحارب الاحتكار بـ"موشن جرافيك" مترجم إلى لغة الإشارة (فيديو)

لجنة الفتوى بالأزهر: من يرفع الأسعار دون وجه حق برئت منه ذمة الله

"الإفتاء": موت المسلم بكورونا يدخل تحت باب الشهادة

عاجل.. تعليق جميع الخدمات بدار الإفتاء المصرية

أهمها نهاية العالم.. رد المؤسسة الدينية حول خزعبلات بشأن بكورونا

"الإفتاء" تحرم المسيرات الجماعية في زمن الوباء ولو كانت للدعاء

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:42 م

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

04:00 ص

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

11:20 ص

برشلونة ينهي أول صفقات الميركاتو الصيفي

03:00 م

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن