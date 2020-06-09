الأزهر: أسئلة الثانوية لن تتجاوز المقرر حتى 15 مارس

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر: إنه تم التنبيه على واضعي الأسئلة بعدم تضمين الامتحانات على أسئلة الألغاز المعقدة، حتى لا تزيد من توتر الطلاب في اللجان، ولا تتطلب مزيدا من وقت الامتحان.





وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أن هناك مراجعات مستمرة لهذه الأسئلة من أساتذة الجامعة المتخصصين، والأسئلة لن تتجاوز المقرر الدراسي حتى تاريخ 15 مارس2020.





وتابع أن هذا العام، ولأول مرة على مستوى الشهادة الثانوية الأزهرية، سيتم تصحيح أوراق الإجابة أولا بأول فور انتهاء الطلاب من آداء امتحان المادة، كما تم مضاعفة عدد مراكز التصحيح، وتخصيص أكثر من مبنى للجان النظام والمراقبة، لتقليل عدد المتواجدين في الأماكن، مع توفير كافة المطهرات والمعقمات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحفاظ على سلامة الجميع.



