Advertisements

الأزهر: أسئلة الثانوية لن تتجاوز المقرر حتى 15 مارس

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:30 م
وكيل الأزهر
وكيل الأزهر
قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر: إنه تم التنبيه على واضعي الأسئلة بعدم تضمين الامتحانات على أسئلة الألغاز المعقدة، حتى لا تزيد من توتر الطلاب في اللجان، ولا تتطلب مزيدا من وقت الامتحان.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أن هناك مراجعات مستمرة لهذه الأسئلة من أساتذة الجامعة المتخصصين، والأسئلة لن تتجاوز المقرر الدراسي حتى تاريخ 15 مارس2020.

وتابع أن هذا العام، ولأول مرة على مستوى الشهادة الثانوية الأزهرية، سيتم تصحيح أوراق الإجابة أولا بأول فور انتهاء الطلاب من آداء امتحان المادة، كما تم مضاعفة عدد مراكز التصحيح، وتخصيص أكثر من مبنى للجان النظام والمراقبة، لتقليل عدد المتواجدين في الأماكن، مع توفير كافة المطهرات والمعقمات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحفاظ على سلامة الجميع.

خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

تسجيل 1365 حالة إصابة جديدة بكورونا وفاة 34 

وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 35444 و1271 حالة وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابين بفيروس كورونا تباعد اجتماعي الثانوية الأزهرية الأزهر اتخاذ الاجراءات الوقائية 34 حالة

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يضغط على إدارة الأهلي لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بشرى سارة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

منذ حوالي 7 ساعات

طلب غريب من فايلر يضع الأهلي في ورطة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 13 ساعة

منافسة تونسية قوية على ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

عبير صبري تنصح بالنوم داخل السيارات (صورة)

منذ أقل من ساعة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ أوبئة: انفراجة في إصابات كورونا إذا استمر الوضع الحالي للأحد

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

11:20 ص

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

12:49 م

طلب غريب من فايلر يضع الأهلي في ورطة

12:49 م

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

02:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن