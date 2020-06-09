التموين عن وفرة السلع: "بندور على مستوردين للسكر"

أكد المهندس أيمن حسام، مساعد وزير التموين، أن هناك تنسيق كامل مع أجهزة الدولة لتوفير جميع السلع للمواطنين، مشددًا على أن أزمة كورونا غير مسبوقة في العالم أجمع، وكان هناك متابعة لحظية من القيادة السياسية لإدارة الأزمة.





وأضاف "حسام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر2"، اليوم الثلاثاء، أن التعامل مع أزمة كورونا بحرفية دليل على قوة مؤسسات الدولة وتناغمها في العمل، مشددًا على أن الجهاز الرقابي كان على مستوى المسئولية في إدارة أزمة كورونا، منوهًا بأن سرعة تطبيق القانون على المخالفين من أصحاب السوبر ماركت ساهم في ضبط السوق.





وتابع مساعد وزير التموين، أنه في ظل أن العالم أجمع يشهد أزمات في توفير السلع، كنا نقوم بتخفيض الأسعار نتيجة وفرة الانتاج ووجود مخزون استراتيجي من السلع، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي مشكلة في توافر المطهرات حاليًا، منوهًا بأن الأزمة في بداية الجائحة كانت نتيجة تكالب المواطنين عليها.





وأوضح "حسام"، أن هناك احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتجاوز أي مشكلة، معقبًا: "بندور على مستوردين للسكر".





وأعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 42% من مقررات شهر يونيو الجاري، بجانب طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين.





كما تقوم منافذ وزارة التموين بطرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيهًا وطرح اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيهًا بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، وكذلك منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، كما تواصل الوزارة حاليًا ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد شركات المجمعات الاستهلاكية وفرع الشركات التابعة بالسلع التموينية بالمحافظات المختلفة.





وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في قطاع التجارة الداخلية، قد أصدرت توجيها بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال حصول المواطنين على السلع الغذائية من المحلات والمتاجر بالمحافظات المختلفة، حيث يتم تخفيض عدد المستهلكين المتواجدين بالمتاجر إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمتجر مع طمأنة المواطنين بأن جميع السلع متوفرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، وأن هذه الإجراءات لحماية المواطنين من التكدس والزحام خلال شراء السلع والمنتجات مع تخصيص أماكن انتظار خارج المتجر لوقوف المواطنين لحين وقت دخولهم بمسافات متباعدة حتى لا يحدث أي تزاحم خارج المحلات أيضا، وأن يكون بها التهوية المناسبة.





كما يتم تخصيص مندوب لتنظيم عملية دخول المواطنين المحلات التجارية حرصا على عدم التزاحم أو تكدس المواطنين، وأن تكون الأولوية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة مع التأكيد على توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية.