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نسبة الوفيات 3.5%.. حقائق عن كورونا في مصر

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:27 م
مريض كورونا
مريض كورونا
ياسمين مبروك
في ظل تخطي إصابات فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19) حاجز ال 35 ألف إصابة، فهناك حقائق عن وضع الوباء اللعين في مصر، حيث بلغت نسبة الشفاء 26.4% مقابل 3.5% وفيات نتيجة معاناتهم مع الأمراض المزمنة.

نسبة الشفاء من كورونا 26.4% 

حقائق مبشرة رصدتها وزارة الصحة والسكان عن وضع فيروس كورونا المستجد في مصر، حيث بلغت نسب الشفاء من الوباء اللعين نحو 26.4 % بينما بلغت نسبة الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية للفيروس 29.9 % مشيرة إلى أن عدد الحالات المسجلة بكورونا في مصر بلغ 35444 حالة حتى الآن.

المحافظات الأعلى إصابة

وبشأن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا، قالت وزارة الصحة، إنها "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وفيات كورونا 3.5% 

وفيما يخص نسبة الوفيات، كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان أنها تراجعت إلى 3.5 %، مؤكدة أن الحالات التي تتوفي معظمها تعاني من أمراض مزمنة.

 وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحدثت عن بروتوكول العلاج المتبع لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، قائلةً؛ إن الوزارة قررت تثبيت عقار هيدروكسي كلوروكين ضمن البرتوكولات المتعلقة بعلاج فيروس كورونا.

وأضافت "زايد"، أنه تم تحديث البروتوكول العلاجي المصري ليلحق به استخدام بلازما الدم للمتعافين من الفيروس، للحالات الحرجة وجايب معاها نتائج قوية جدا.

وحول اكتشاف لقاح لعلاج كورونا، أكدت أن جميع اللقاحات والعقاقير الخاصة بالقضاء على فيروس كورونا مازالت تحت التجارب ولم يتأكد نجاح أيا منها، بينما تظل مصر ضمن المحاولات البحثية لاعتماد لقاح معين فور ثبوت مدى جدواه لمصابي فيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.
 

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هيدروكسي كلوروكين نسبه الوفيات نسبه الشفاء مصابى كورونا تباعد اجتماعي اخر الاخبار

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