بعد تأييد إخلاء سبيلها.. رحلة حنين حسام "فتاة التيك توك" من الزنزانة إلى الأسفلت

بكفالة 10 آلاف جنيه، أيدت محكمة شمال القاهرة، قرار إخلاء سبيل المتهمة حنين حسام المشهورة بفتاة فيديو فتح الكاميرات مقابل الدولارات ورفضت استئناف النيابة على القرار، لتخرج الفتاة من محبسها إلى منزلها.





وكان قاضى المعارضات بمحكمة العباسية قرر أمس قبول الاستئناف المقدم من دفاع طالبة كلية الآثار حنين حسام وقرر إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، إلا أن النيابة استأنفت على القرار ومحكمة شمال القاهرة رفضت الاستئناف اليوم.





فيديو الأزمة





بداية أزمة حنين حسام بعدما خرجت في فيديو على تطبيق تيك توك، طالبت من خلاله الفتيات بالإشتراك في تطبيق يمكنهم من خلاله فتح الكاميرات وتلقي أموال ما بين 36 حتى 3 آلاف دولار، قائلة: " اللي مطلوب منك إنك تكوني جميلة، ولازم تبقي عمرك مش أقل من ١٨ سنة"، ثم أعلنت المعايير الذي ستتقاضى الفتيات بناءً عليه الأموال: "كل ما يكون عندك صداقات ومتابعات أكتر هتاخدي فلوس أكتر.. الراتب من ٣٦ دولار حتى 3000 دولار ".





القبض على حنين حسام





وبناء على ذلك الفيديو، دشن رواد السوشيال ميديا، حملة بعنوان "إسجنوا حنين حسام"، اعتراضا على ما تقدمه الفتاة من فيديوهات انتهت بالدعوة إلى الفجور بشكل مباشر، من خلال إعلانها عن تلك الوظيفة الغامضة، وبالفعل تم القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية في 21 أبريل الماضي.





تهم حنين حسام





ووقفت أمام النيابة بتهم الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، إنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وتأسيس وكالة لاستدراج الفتيات واستغلال ظروفهنَّ لإجراء البث المباشر لهنَّ عبر تطبيق جديد على مواقع السوشيال ميديا وتكوينهنَّ صداقات مع متابعيه.





وكذلك ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية، واستغلال حالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين، بجانب استحداث طرقًا جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضرارًا به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين.





بداية تجديد حبس حنين





وفي 23 أبريل، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، استمرار حبس حنين حسام، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن قررت النيابة حبسها 4 أيام إحتياطيا على ذمة التحقيقات، وفي 7 مايو الماضي، تفاجئ الرأي العام بإخلاء سبيل حنين حسام، بعدما قررت محكمة شمال القاهرة، إخلاء سبيل بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، إلا أن فرحتها لما تكتمل وقررت النيابة الاستئناف على هذا القرار، وتم تحديد السبت 9 مايو لاتخاذ القرار.





وفي 9 مايو الماضي، قررت محكمة شمال القاهرة قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة علي القرار الصادر بإخلاء سبيل حنين حسام وقررت خبسها 15 يوما علي ذمة القضية، وأمس قررت المحكمة إخلاء سبيلها ولكن استئناف النيابة لم يقبل تلك المرة وخرجت من السجن.



