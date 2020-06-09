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أسما شريف منير تبعث رسالة تفاؤل لمتابعيها

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
رشا عادل
بعثت أسماء شريف منير، نجلة الفنان شريف منير، رسالة تفاؤل لمتابعيها من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت أسما، على الصورة قائله: "الفترة دي بفكر كتير في كل حاجة في حياتي، ازاي ممكن اتطور واساعد نفسي، عائلتي وكل اللي حواليا وبحاول اتفائل ومخليش الاحداث اللي حولينا تاثر عليا وتحبطني، ايه اكتر حاجة بتخليكوا تكملوا رغم الضغوط اللي حواليكم، عايزين نشجع بعض".

يذكر أن أسما شريف منير، قدمت برنامج "أنا وبنتي"، مع والدها الفنان شريف منير، عبر شاشة "أون" ويتناول البرنامج موضوعات متنوعة.

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