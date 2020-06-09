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رونالدينيو يتحدث عن عشقه لبرشلونة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:07 م
رونالدينيو
رونالدينيو
الفجر الرياضي
كشف رونالدينيو نجم برشلونة عن عشقه لفريقه الكتالوني منذ أن كان لاعبا مميزا مشيرا إلى أنه يعشق جماهير البلاوجرانا ويحمل لهم الحب.

وقال رونالدينيو في تصريحات له اليوم : "أنا وبرشلونة متحدان إلى الأبد. ستكون دائما مدينتي الثانية. إنه النادي الأكثر روعة ومعجبيه يعيشون في أعماق قلبي. كرة القدم هي أفضل مركبة في أي مكان، كرة القدم في كل مكان. إنها ظاهرة فريدة وعالمية بحق. لقد فتحت لي الأبواب دائمًا".

وأضاف: " نشهد جائحة تجعلنا نفكر في الموسم المقبل. لم نلعب منذ فترة طويلة ولك ان تتخيل الملاعب الفارغة وعدم امتلاك الطاقة التي يمنحها المشجعون .. سيتعين علينا التكيف مع هذا الوضع الطبيعي الجديد".

وتابع: "كل شيء جيد جداً، نحن هادئون جدًا ويفعلون أي شيء لمعاملتنا بافضل طريقة. لقد مضى الان 60 يوماً. أنا أُمارس الرياضة كل يوم تقريبًا. لدينا صالة رياضية حيث يمكننا العمل وغرفة تم تكييفها لنا".

وأتم: "آمل أن يعود كل شيء قريبًا إلى طبيعته وأن نتمكن من العودة إلى منازلنا. نأمل أن يكون كل شيء كما كان من قبل".

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