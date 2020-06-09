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تطورات جديدة حول إصابة ميسي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:08 م
ميسي
ميسي
علي نبوي
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أخر تطورات الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة ومدى جاهزيته لمواجهة فريقه المقبلة أمام ريال مايوركا بالليجا.

وكان ميسي قد تعرض لإصابة عضلية عقب عودته للمشاركة في تدريبات الفريق الكتالوني الجماعية لكنه عاد وشارك في التدريبات مرة أخرى أمس الاثنين.

وأفاد برنامج "الشيرنجيتو" الشهير في إسبانيا بأن ميسي يرغب في المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام ريال مايوركا المقرر لها السبت المقبل.

وأضاف بأن برشلونة لا يريد التعجل في عودة نجمه الأول، ولا يريد المخاطرة به عقب عودة الدوري الإسباني.

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