الموت يُفجع الفنان الشاب حامد الشراب

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أعلن الفنان الشاب حامد الشراب، عن وفاة ابنة خالته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث كتب حامد الشراب منشورًا قال فيه: "لا إله إلا الله، توفيت إلى رحمة الله تعالى بنت خالتي".



وتابع حامد قائلاً: "اللهم اغفر لها وارحمها واعفوا عنها واسكنها جنتك يا أرحم الراحمين، نسألكم الفاتحة".



وأضاف حامد قائلاً: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)صدق الله العظيم"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.



والجدير بالذكر أن حامد الشراب خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل" عمر ودياب "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ فاروق هاشم، مصطفى عمر،بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، كارولين عزمي، هاجر عفيفي.