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البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الفلبيني بنسبة 1.9%

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
وكالات
توقع البنك الدولي اليوم انكماش الاقتصاد الفلبيني بنسبة 9ر1% هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا، ولكن أشار إلى أنه أمامه فرص جيدة للتعافي خلال العامين المقبلين.


وبحسب "الألمانية" قالت رونج قيان، كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي إن إجمالي الناتج المحلي بالفلبين انكمش بنسبة 2ر0 % خلال الربع الأول من عام 2020، مشيرة إلى أنه من المتوقع انكماشه بصورة أكبر خلال الربع الثاني.


وأضافت أنه من المتوقع أن تتراجع حدة الانخفاض لتصبح متوسطة خلال الربع الثالث، وأن يتم تحقيق نمو معتدل خلال الربع الرابع مع عودة مزيد من القطاعات للعمل.


وفي تحديث لوضع الاقتصاد الفلبيني، قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة تزيد عن 6% عام 2021 وبنسبة 7% عام 2022، عندما تجري البلاد الانتخابات الرئاسية.


 وأكدت قيان أن هناك درجة كبيرة من الغموض تحيط بالتوقعات بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن سرعة التعافي سوف تعتمد أيضا على وضع بقية دول العالم.


وأوضحت أنه من المرجح أن يسبب الانكماش زيادة في معدل الفقر، مشيرة إلى أن فقدان الدخل فقط خلال شهرين من الممكن أت يؤدي لزيادة معدل الفقر بواقع 3ر3 نقطة مئوية خلال عام .2020

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