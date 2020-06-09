جامعة كفرالشيخ تشدد إجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا أثناء امتحانات الفرق النهائية

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عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأكد المجلس على إنهاء الإستعدادات لعقد امتحانات الفرق النهائية وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، مشددا على ضرورة استمرار التطبيق الحازم للاجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الجامعة بشأن عقد امتحانات الفرق النهائية.



وناقش المجلس النظر في التوسع لإنشاء برامج وتخصصات أكاديمية جديدة أو برامج بينية تتفق مع احتياجات المجتمع في المرحلة الراهنة.



ووجه رئيس الجامعة بمتابعة تلقي بحوث الطلاب وأعمال الكنترولات وسرعة الإنتهاء من النتائج وفقا للوائح والقوانين، موجها أيضا بمتابعة أعمال الصيانة وإنهاء المشتروات الخاصة بالكليات وإعداد التقارير السنوية للكليات والوحدات والقطاعات المختلفة بالجامعة وفقا لقانون تنظيم الجامعات.



وأكد رئيس الجامعة، استمرار تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه وطلاب الدراسات العليا على التقدم بمقترحات أبحاث ومشروعات بحثية في مجال الوقايه والعلاج من فيروس كورونا المستجد والتأكيد على الدور المجتمعي للجامعة وكلياتها في التوعية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى الآن.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".