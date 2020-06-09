وزير المالية عن تقليل الإنفاق في العام الجديد: "ظروفنا تقتضي ده"

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن موازنة العام المالي الجديد "2020-2021" ستشهد تخفيض الإنفاق الحكومي، معلقا: "ظروفنا تقتضي ده.. إيرادتنا قلت"، حيث سيتم إلغاء أو تخفيض أو تجميد النفقات غير الضرورية.





وأشار "معيط"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الثلاثاء، إلى أن المواطن يجب أن يدرك أن الالتزام بالإجراءات الوقائية ستساعد الدولة لكي تساعده، معلقا: "ساعدنا نساعدك"، مؤكدا أن ملف خلق فرص عمل للشباب يحتل أولوية قصوى لدى المواطنين.





وأضاف وزير المالية، أن الفترة الماضية كانت قاسية جدا، ويدرك أن العديد من المواطنين قد يكونوا فقدوا وظائفهم، أو مرتباتهم انخفضت، معلقا: "نحن لسنا في جزيرة منعزل.. ونعمل على تمكين المواطن من الحصول على سلعه"، موضحا أن الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي هدفه تخفيف الأثار الاقتصادية على المواطن.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.



