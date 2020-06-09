عمرو وهبة يسخر من صور طفولته عبر الـ"إنستجرام"

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سخر الفنان عمرو وهبة، من طفولته من خلال نشر صورة جديدة له من طفولته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت عمرو، على الصورة قائلًا:"ولزمته ايه يا ماما نشترى قميص ونكلف نفسنا مالبنطلون اهو مدفى صدرى ورقبتى".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"انت كمان كان بيتالقك دا انت واخواتك كنتوا اشيك اولاد في العيلة" وأضاف آخر" شو مهضوم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الطقم المدهب حلو عليك".



يذكر أن آخر أعمال عمرو وهبة، مسلسل "فلانتينو" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي كوميدي، وقام ببطولته الزعيم عادل إمام ودلال عبد العزيز.







