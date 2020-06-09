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عمرو وهبة يسخر من صور طفولته عبر الـ"إنستجرام"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
رشا عادل
سخر الفنان عمرو وهبة، من طفولته من خلال نشر صورة جديدة له من طفولته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت عمرو، على الصورة قائلًا:"ولزمته ايه يا ماما نشترى قميص ونكلف نفسنا مالبنطلون اهو مدفى صدرى ورقبتى".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"انت كمان كان بيتالقك دا انت واخواتك كنتوا اشيك اولاد في العيلة" وأضاف آخر" شو مهضوم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الطقم المدهب حلو عليك".

يذكر أن آخر أعمال عمرو وهبة، مسلسل "فلانتينو" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي كوميدي، وقام ببطولته الزعيم عادل إمام ودلال عبد العزيز.



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