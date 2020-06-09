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تراجع الناتج المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 3.6 %

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
تراجع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة بنسبة 3.6 في المائة خلال الربع الأول من 2020 بحسب إحصاءات معدلة أصدرتها وكالة الاحصاءات الأوروبية الرسمية "يوروستات" اليوم. 


وكانت الوكالة قد توقعت انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.8 في المائة مقارنة بالربع الأخير من 2019.


وانكمش إجمالي الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة بنسبة 3.2 في المائة خلال الربع الأول من العام، وكانت الوكالة قد توقعت تسجيل نسبة انخفاض تقدر بـ 3.5 في المائة.


 ويشار إلى أن شهر مارس الماضي كان أول شهر تطبق فيه معظم دول الاتحاد الأوروبي إجراءات إغلاق لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

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