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اليوم.. "روتانا" تطرح "كورونا ڤيروس" لمحمد رمضان

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
نور طلعت

تطرح شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات مساء اليوم أحدث كليبات الفنان محمد رمضان، والذي يحمل عنوان "كورونا ڤيروس" وذلك عبر تطبيق"ديزر" ليتم طرحها غدًا عبر "يوتيوب".

أغنية "كورونا ڤيروس" من كلمات وألحان"الباور العالي"، وتوزيع وسام عبد المنعم،والكليب من إخراج محمد سامي، واستغرق التصوير يومين لينتهي مساء السبت من الأسبوع الحالي.

في سياق آخر روج رمضان منذ أيام عن الكليب بصورة له مع نجله علي، وكتب عليها: "علمت ابني علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس".

وأضاف "الأغنية في خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب.. المشتركون في القناة هيشوفوها قبل نزولها بيوم ثقة في الله نجاح".

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