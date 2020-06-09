"المركزى الأوروبي": الاستخدام العالمي لليورو كان مستقرا خلال العام الماضي

أشار تقرير للبنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إلى أن الاستخدام العالمي لليورو كان مستقرا بصفة عامة خلال العام الماضي بعد انخفاض مطرد في أعقاب أزمة ديون الاتحاد الأوروبي، لكن الآمال في زيادة الطلب لم تتحقق.









وقال البنك المركزي الأوروبي في تقييم سنوي لليورو إن العملة شكلت 20.5 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية العام الماضي، ارتفاعا من 20.3 بالمئة قبل عام، في حين انخفضت حصتها في أوراق الديون الدولية القائمة إلى 22.1 بالمئة من 22.4 بالمئة.



