Advertisements

"المركزى الأوروبي": الاستخدام العالمي لليورو كان مستقرا خلال العام الماضي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
أشار تقرير للبنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إلى أن الاستخدام العالمي لليورو كان مستقرا بصفة عامة خلال العام الماضي بعد انخفاض مطرد في أعقاب أزمة ديون الاتحاد الأوروبي، لكن الآمال في زيادة الطلب لم تتحقق.


وقال البنك المركزي الأوروبي في تقييم سنوي لليورو إن العملة شكلت 20.5 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية العام الماضي، ارتفاعا من 20.3 بالمئة قبل عام، في حين انخفضت حصتها في أوراق الديون الدولية القائمة إلى 22.1 بالمئة من 22.4 بالمئة.

وبالنسبة للودائع الدولية خارج التكتل، ظل دور اليورو دون تغيير على نطاق واسع في حين ارتفعت حصته في القروض الدولية القائمة بواقع نقطة مئوية واحدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المركزى الاوروبي البنك المركزى اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد المصري

أخبار تهمك

طلب غريب من فايلر يضع الأهلي في ورطة

منذ ساعة و 9 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

ديبالا يرد على إمكانية انتقاله إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يضغط على إدارة الأهلي لحسم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

منافسة تونسية قوية على ضم نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ يوم

6 أيام تحسم مصير أوباميانج مع ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بشرى سارة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء

منذ ساعتين و 48 دقيقة

نبأ سار لعمر السعيد بشأن رحيله عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

تراجع الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني لأدنى مستوى في خمس سنوات

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-1-2019 في البنوك.. وارتفاع أسعار العملة الأوروبية أمام الجنيه

اليورو يواصل ارتفاعه أمام الجنيه خلال تعاملات الظهيرة اليوم الثلاثاء 8-1-2019

بنوك منطقة اليورو تخفض ديونا متعثرة بقيمة 30 مليار يورو

ارتفاع حصة اليورو في الاحتياطات الرسمية العالمية من العملات الأجنبية

ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبى بقيمة 18.23 مليار دولار

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:20 ص

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

04:00 ص

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

02:45 ص

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

01:25 ص

طلب غريب من فايلر يضع الأهلي في ورطة

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن