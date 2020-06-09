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أكشاي كومار يحتفل بمرور 28 عام على فيلم Khiladi

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

أكشاي كومار يحتفل بمرور 28 عام على فيلم  Khiاحتفل النجم الهندي الكبير أكشاي كومار بمرور 28 عام على طرح فيلم Khiladi، الذي طرح في مثل هذا الوقت من شهر يونيو عام 1992.


ونقل موقع انديا توداي، منشور لأكشاي، قام بنشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، مع صورة من كواليس الفيلم برفقة مخرجه.


وقال الموقع أن أكشاي، قام بمشاركة منشور أخر لمخرج الفيلم عباس موستان، ظهر بها من كواليس التصوير، وكان يعتبر التعاون الاول لهما معا.


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