وزير المالية: عودة الحياة الاقتصادية تدريجيا الفترة المقبلة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أزمة كورونا واتجاه الدول للإغلاق لمواجهة انتشار الفيروس، أدى إلى حدوث انكماش في الاقتصاد العالمي، وفقدان وظائف عديدة، وإغلاق أنشطة وصناعات عديدة.





وأشار "معيط"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر أيضا تأثرت بالأزمة، بسبب توقف العديد من الأنشطة مثل السياحة والطيران، منوها بأن إيرادات الدولة انخفضت بحدود 124 مليار جنيه.





وكشف وزير المالية، أن هناك انفاقا زائدا بسبب فيروس كورونا يقدر بنحو 63 مليار جنيه، منوها بأن قيمة عجز الموازنة ستزيد، مؤكدا أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجود فائض مالي ساهم في مواجهة تداعيات الأزمة.





وأضاف، "الاقتصاد المصري استطاع استيعاب الصدمة الكبيرة بسبب تداعيات أزمة كورونا"، متأملا أن تشهد الفترة المقبلة عودة الحياة الاقتصادية تدريجيا مع الحفاظ على صحة المواطن.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.



