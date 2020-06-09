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منافسة تونسية قوية على ضم نجم الزمالك

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:28 م
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي

اشتعلت منافسة تونسية قوية في الساعات القليلة الماضية للتعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك السابقين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية تونسية أن كل من نادي الترجي والنجم الساحلي التونسيان يتنافسان على التعاقد مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للزمالك في الصيف القادم.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكد أن النقاز أقرب للانضمام إلى النجم الساحلي في الصيف ولكن الترجي دخل بقوة في الصفقة وقدم عرض ضخم للاعب.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن النقاز لا يمانع في العودة إلى تونس مرة أخرى وسيختار النادي الذي سينضم له الفترة المقبلة.

يذكر أن حمدي النقاز في الفترة الحالية لا يتواجد في قائمة أي نادي بعد أن فسخ عقده مع نادي الزمالك في الشتاء الماضي وبالتالي سينتقل إلى النجم الساحلي في صفقة انتقال حر ولن يكلف النادي شئ.

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وفي سياق آخر، تلقى عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك نبأ سار بشأن احتمالية رحيله عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وجود رغبة لدى عمر السعيد في الرحيل عن القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي مع الفريق.

وأظهرت العديد من الأندية اهتمام كبير بضم عمر السعيد في الصيف القادم أبرزها نادي وادي دجلة والإنتاج الحربي ومصر المقاصة ولكن اللاعب ترك مستقبله بيد مسئولو الزمالك.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عدم التفريط في عمر السعيد في الصيف القادم وطالب بإستمراره في الفريق بالموسم القادم.

وقرر مسئولو النادي الأبيض صرف النظر عن التعاقد مع مهاجم مصري جديد في الصيف بعد قرار كارتيرون ببقاء عمر السعيد مع الفريق بالموسم القادم وسيبحث النادي عن تدعيم مراكز أخرى غير الهجوم.

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رياضة اندية تونسية الصفوف الزمالك الإنتقالات الصيفية اخبار الرياضة

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