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درة توجه رسالة مليئة بالحب لصديقتها
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:25 م
هبة أحمد
وجهت الفنانة درة رسالة لصديقتها، مُعبرة عن حبها الشديد لها، وأنها من النعم التي أنعم بها الله عليها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت درة صورة جمعتها بصديقتها، وعلقت على الصورة قائلة :"العشرة والإخلاص والمحبّة الحقيقية تثبتها المواقف والسنين و انتِ الصديقة الأخت التي أنعم الله عليّا بها على الحلوة وعلى المرّة تشاركني الوحدة والحزن كما تشاركني الفرحة والنجاح، أتمنى أن يجعل الله أيامنا القادمة أسعد، و ربنا يخليكي ليّا".
يُشار أن آخر أعمال الفنانة درة الدرامية، مشاركتها في مسلسل" بلا دليل "، والمسلسل بطولة خالد سليم،نيكولا معوض،عمر الشناوي، ديانا هشام،هاجر الشرنوبي،أشرف زكي، درة، إسلام جمال،حازم سمير،من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.
وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أفلام درة السينمائية، فيلم "يوم وليله"، والفيلم من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، بطولة خالد النبوي، زينة منصور، محمد جمعة،خالد سرحان،ميدو عادل، حنان مطاوع، درة،حمزة العيلي.
نشرت درة صورة جمعتها بصديقتها، وعلقت على الصورة قائلة :"العشرة والإخلاص والمحبّة الحقيقية تثبتها المواقف والسنين و انتِ الصديقة الأخت التي أنعم الله عليّا بها على الحلوة وعلى المرّة تشاركني الوحدة والحزن كما تشاركني الفرحة والنجاح، أتمنى أن يجعل الله أيامنا القادمة أسعد، و ربنا يخليكي ليّا".
يُشار أن آخر أعمال الفنانة درة الدرامية، مشاركتها في مسلسل" بلا دليل "، والمسلسل بطولة خالد سليم،نيكولا معوض،عمر الشناوي، ديانا هشام،هاجر الشرنوبي،أشرف زكي، درة، إسلام جمال،حازم سمير،من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.
وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أفلام درة السينمائية، فيلم "يوم وليله"، والفيلم من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، بطولة خالد النبوي، زينة منصور، محمد جمعة،خالد سرحان،ميدو عادل، حنان مطاوع، درة،حمزة العيلي.