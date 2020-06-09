درة توجه رسالة مليئة بالحب لصديقتها

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وجهت الفنانة درة رسالة لصديقتها، مُعبرة عن حبها الشديد لها، وأنها من النعم التي أنعم بها الله عليها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت درة صورة جمعتها بصديقتها، وعلقت على الصورة قائلة :"العشرة والإخلاص والمحبّة الحقيقية تثبتها المواقف والسنين و انتِ الصديقة الأخت التي أنعم الله عليّا بها على الحلوة وعلى المرّة تشاركني الوحدة والحزن كما تشاركني الفرحة والنجاح، أتمنى أن يجعل الله أيامنا القادمة أسعد، و ربنا يخليكي ليّا".



يُشار أن آخر أعمال الفنانة درة الدرامية، مشاركتها في مسلسل" بلا دليل "، والمسلسل بطولة خالد سليم،نيكولا معوض،عمر الشناوي، ديانا هشام،هاجر الشرنوبي،أشرف زكي، درة، إسلام جمال،حازم سمير،من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.



وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أفلام درة السينمائية، فيلم "يوم وليله"، والفيلم من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، بطولة خالد النبوي، زينة منصور، محمد جمعة،خالد سرحان،ميدو عادل، حنان مطاوع، درة،حمزة العيلي.