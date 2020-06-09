تعقيم وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة في كفرالشيخ (صور)

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قال اللواء خالد حسن مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، أنه قد تم البدء تعقيم وتطهير لجان الثانوية العامة استعدادًا للامتحانات وتم القيام باعمال الرش والتطهير ومازال العمل مستمرا من الان وطوال فترة الامتحانات



وأضاف رئيس دسوق، أن ذلك يأتي في أطار استمرار مواجهة تداعيات فيروس كورنا وذلك بالتزامن مع خطوات الدولة باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وكانت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد أعلنت جاهزية المديرية والمدارس لعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مشيرة إلى تركيب كاميرات وتوفير مبردات مياه بجميع لجان الثانوية العامة.



وأعلنت أيضا، تخصيص غرفتين عزل صحي، بكل لجنة في امتحانات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، المقرر عقدها في 21 يونيو 2020.



وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، وفق بيان صادر عن المديرية، أنه جرى عقد بروتوكولات تعاون مع مديرية الأمن، والصحة، ومرفق الإسعاف، والدفاع المدني، والتأمين الصحي، ومرفق مياه الشرب، ومديرية الكهرباء، ضمن استعدادات المديرية، لامتحانات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، وفق توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





وقالت في البيان إنه جرى تشكيل لجان لمتابعة الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة، ومراجعة توافر كل الإجراءات الاحترازية بكل اللجان، وطفايات الحريق، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية، ومتابعة جاهزية رؤساء اللجان للجانهم، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم.



وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، أنه جرى توفير خدمة "واتس آب" للتواصل بين رؤساء اللجان، والإسعاف، والمطافئ، والمستشفيات، ومديرية الصحة للتواصل الفوري.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى الآن.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".