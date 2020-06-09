ديبالا: أنتظر تجديد عقدي مع يوفنتوس

أكد مهاجم يوفنتوس الإيطالي، النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، أن بقاءه مع الفريق يرتبط بإدارة النادي، مشيداً بنادي برشلونة الإسباني، وقائده ليونيل ميسي.





يرتبط ديبالا بعقد مع "السيدة العجوز" حتى نهاية موسم 2021-2022، لكنه كان محور تقارير صحافية في صيف 2019 عن رغبة بطل إيطاليا بالتخلي عنه، قبل أن يستمر في صفوفه مع تولي ماوريتسيو ساري مقاليد الإدارة الفنية في صيف العام الماضي.





وتطرق المهاجم 26 عاماً، إلى مستقبله مع الفريق في مقابلة أجرتها معه شبكة سي أن أن الأمريكية، عبر تقنية الاتصال بالفيديو.





وقال ديبالا: "من الواضح أنني لاعب في هذا النادي، وأنا سعيد لوجودي هنا، الناس يحبونني كثيراً، وأنا أحب الناس كثيراً، لدي تقدير كبير للنادي والناس الموجودين هنا، لدي علاقة جيدة مع الرئيس، وبالتأكيد في مرحلة ما سوف يأتون للحديث معي، أو ربما لا، لا أعرف".





وتابع: "في لحظة ما قد يكون هناك تجديد محتمل، لكن ذلك يعتمد على يوفنتوس، في الوقت الحالي لا يوجد شيء، حقاً، تتبقى سنة ونصف سنة في عقدي، وهي فترة ليست طويلة، وأنا أفهم أن كل ما حدث أزمة فيروس كورونا المستجد ليس سهلاً على النادي، ولكن تم تجديد عقود لاعبين آخرين، لذلك نحن ننتظر".



