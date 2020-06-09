القوى العاملة: 17 ألف عامل غير منظم  بالإسماعيلية يصرفون 8 ملايين جنيه المنحة الرئاسة

القوى العاملة: صرف 28 مليون جنيه لـ 56 ألف عامل غير منتظم





تلقى الوزير، تقريرا بذلك عن إنجازات المديرية خلال مايو الماضى، أشار فيه محمد طلعت، مدير المديرية: إلى أنه تم تعيين 15 عاملا من مختلف المؤهلات من بينهم واحد من ذوي الإحتياجات الخاصة من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين 285 شاباً من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل.



كما قامت المديرية بالتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ، على 330 منشأة ، وذلك بواسطة مكاتب التفتيش العمالي ومكاتب السلامة والصحة المهنية.



قامت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بمتابعة صرف الدفعة الأولى من منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة لنحو 17 ألفاً و 491 عاملا بإجمالى مبلغ 8 ملايين و 745 ألف و500 جنيه من خلال 42 مكتبا للبريد و 28 فرعا للبنك الزراعى.تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية ، أشار فيه إلي أن المديرية قامت خلال مايو الماضي من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 215 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.وأضاف أن المديرية قامت بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني وتشجيع المبادرات من الكيانات الإقتصادية المختلفة لدعم العمالة غير المنتظمة.أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة ببني سويف بصرف منحة العاملين المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية والتى تقررت لهم من قبل الوزارة ، وذلك لنحو 56 ألفا و816 عاملا بإجمالي 28 مليونا و408 آلاف جنيه ، فضلا عن صرف منحة رعاية اجتماعية 2000 جنيه لحالة وفاة زوجة عامل.