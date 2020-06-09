تسليم مساعدات زواج للفتيات الأيتام وسماعات أذن طبية ببني سويف

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سلًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عددا من المساعدات المادية والعينية والمشروعات الصغيرة مقدمة من جمعية الأورمان للفئات الأولى بالرعاية بقيمة إجمالية تزيد عن 200 ألف جنيه تضمنت أجهزة تعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة ومساعدات زواج للفتيات الأيتام ومشروعات صغيرة للفئات الأكثر احتياجا.



جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع جمعية الأورمان بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وفي حضور اللواء هشام شادى السكرتير العام، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإمام أحمد إمام مدير مشروعات الجمعية ببني سويف



وخلال الفعالية تم تسليم عدد 23 سماعة أذن طبية لبعض الأشخاص من ذوى الإعاقة السمعية "قيمة السماعة الواحدة 5500 جنيه" وعدد 5 مساعدات زواج للفتيات الأيتام وغير القادرات بواقع "10 آلاف جنيه لكل فتاة" بالإضافة إلى تسليم عقد لمشروع صغير " كشك مجهز بالبضاعة والثلاجة " بقيمة 25 ألف جنيه.



وأعرب المحافظ عن سعادته لحضور هذه الفعالية، وقدم التهنئة للفتيات، متمنيا لهن التوفيق والسعادة فى حياتهن المقبلة، ومشيدا بالدور الكبير والهام الذى تقوم به جمعية الأورمان باعتبارها نموذجا رائدًا في مجال العمل الأهلى والخيري بكافة محافظات مصر، مشيرًا إلى التاريخ والرصيد الحافل لمساهمات الجمعية في العديد من المجالات الخدمىة والتنموىة، لاسيما في مجال إعمار وتأهيل القرى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجاُ،فضلا عن اسهاماتها الواضحة في مجال تقديم الرعاية وتوفير الدعم المادي والصحى للفئات والأسر الأولى بالرعاية والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى الآن.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



