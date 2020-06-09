ضبط ٤ أشخاص لقيامهم بأعمال حفر للتنقيب عن الآثار بالخليفة

طلبوا فدية 4 ملايين جنيه.. كشف ملابسات خطف أبناء صاحب مصنع ومزارع بالإسكندرية



تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بأعمال حفر بأحد العقارات بمنطقة الخليفة بقصد التنقيب عن الآثار.بداية الواقعة، فقد وردت معلومات لوحده البحث الجنائى بقسم شرطة الخليفة بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.بالانتقال أمكن ضبط (4 عاطلين - مقيمين بدائرة القسم)، حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بذات العقار المشار إليه (ملك إثنين من المتهمين)، وعثر بداخلها على حفرة قطرها (1متر بعمق 5 أمتار، أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.وجاء ذلك، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مرتكبى جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الآثرية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمــن الإسكندرية من مالك مصنع طوب، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بغياب نجله 23 سنة، وإبن شقيقه مزارع، والسابق توجههما لمدينة الإسكندرية مستقلين سيارة ملاكي لتوصيل إحدى قريباتهم لشقتها الكائنة بدائرة قسم أول العامرية وقيامهما عقب ذلك بالتوجه لمنطقة الكيلو 21 دائرة قسم شرطة أول العامرية لتحصيل مبلغ مالى من أحد المقاولين "بينه والمُبلغ معاملات تجارية" وعدم تجاوبهما هاتفيًا معه.وتلقى المبلغ إتصال هاتفي من هاتف نجله المتغيب طلب خلاله المتصل مبلغ 4 مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحهما.وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة كلٍ من 5 عاطلين "لأحدهم معلومات مسجلة"، ربتى منزل، مقيمين بمحافظة الإسكندرية.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا أحد العاطلين وبحوزة إثنين منهم 2 سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وقررت إحدى ربتى المنزل بإرتباطها بعلاقة صداقة مع المتهم الهارب الذى طلب منها إستدراج المجنى عليهما عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لعلمه بثراء والدي المجني عليهما لإرتباطه بصلة قرابة بهما، وبتاريخ الواقعة تقابلت مع المجني عليهما بدائرة قسم الدخيلة وقام المتهم الهارب بإستئجار سيارة ملاكى قيادة أحد المتهمين وأوهموا المجنى عليهما أنها تابعة لشركة لنقل الركاب ثم توجهوا سويًا لفيلا كائنة بمنطقة البيطاش "مستأجرة".وحال وصولهم قاموا بإحتجازهما بالإشتراك مع باقى المتهمين وتهديدهما بالسلاح الأبيض المضبوط ثم قام المتهم الهارب بالإتصال بوالد المجنى عليه الأول وطلب منه مبلغ الفدية وعقب ذلك قام بالتخلص من السيارة التى كانت يستقلها المجنى عليهما بالطريق الزراعى، وعقب تيقنهم بعدم قيام والدي المجني عليهما بدفع مبلغ الفدية وفشل مخططهم الإجرامى، تم إطلاق سراح المجنى عليهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة مُستخدمين سيارة ملاكى ملك أحد المتهمين وفروا هاربين.وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين المستخدمتان في إرتكاب الواقعة فضلًا عن سيارة ملاكى أخرى كان يستقلها المجنى عليهما بالطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية، كما تم ضبط هاتفان المحمول الخاصين بالمجنى عليهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.