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مايا خليفة تثير عاصفة من الجدل وتستفز العرب بعد ظهورها في مسلسل مع ممثل مصري

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:08 م
مايا خليفة
مايا خليفة
أثارت مايا خليفة، الممثلة الإباحية السابقة الأمريكية من أصول لبنانية، عاصفة من الجدل واستفزاز العرب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو من مشاركتها بحلقة من الجزء الثاني من مسلسل "رامي"، الذي يقوم ببطولته الممثل الأمريكي من أصول مصرية رامي يوسف.

وجاء ظهور مايا خليفة في تلك الحلقة بشخصيتها الحقيقية كضيفة شرف، إذ جاءت مشاركتها بمشهد جمعها بالفنان رامي يوسف، قالت فيه إنه تم منعها من دخول لبنان والشرق الأوسط بسبب تهديدات تلقتها من تنظيم داعش.

وزعمت مايا خليفة أنه "بحسب الإحصائيات والنسب فإن الرجال الذين يهاجمونها هم أكثر من يشاهدون أفلامها الإباحية"، كما زعمت أن "الدول الإسلامية تستهلك الإباحية أكثر من أي دولة أخرى".

وتسبب المشهد في ردود فعل واسعة، إذ اتهم بعضهم مايا خليفة بالكذب، بينما رأى بعضهم الآخر أنها "صدقت فيما قالته"، واتهموا من يشاهدون أفلامها من العرب بـ"التناقض".

قصة مسلسل "رامي" 
وتدور أحداث مسلسل "رامي" حول شاب من أصول مصرية يعيش في أمريكا، ويواجه صراعًا بسبب ديانته وتقاليده الشرقية والمختلفة عن الحياة بالغرب، كما تحوي فكرة المسلسل في الإطار العام الصراعات الداخلية التي تسيطر على الشباب العرب والمسلمين في بلاد الهجرة.

ويصطحب رامي يوسف في الجزء الثاني من مسلسل "رامي" وجوهًا مصرية شابة، على رأسهم عمرو واكد، وشادي ألفونس، الذي تربطه علاقة صداقة قوية مع رامي.

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