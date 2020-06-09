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هاني رمزي يستعيد ذكرياته مع الراحل حسن حسني بهذه الصورة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
استعاد الفنان هاني رمزي ذكرياته مع الفنان الراحل حسن حسني، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر الفنان هاني رمزي صورة جمعته بالفنان الراحل حسن حسني وأحمد السقا، ومنى زكي، وماجدة زكي، ومحمد هنيدي، وعلق على الصورة قائلاً :"فرحة عم حسن بينا كنا ولاده بجد، الله يرحمك"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

يُشار أن آخر أعمال الفنان حسن حسني الدرامية مسلسل "سلطانة المعز"،وهو بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.

وفي سياق آخر،يستعد الفنان هاني رمزي لتصوير فيلمه الجديد "الباب يفوت جمل"، ومن المفترض أن يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة،والفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية ،وهو من تأليف سامح سر الختم، إخراج احمد البدري، ومن المرتقب الإعلان عن باقى الأبطال المشاركين فيه قريبًا.

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