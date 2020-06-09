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ديبالا يرد على إمكانية انتقاله إلى برشلونة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:00 م
ديبالا
ديبالا
وكالات

تغزل باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي في مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي ونادي برشلونة، مؤكدا أن إدارة السيدة العجوز هي من ستقول كلمتها في استمراره من عدمه.

وتطرق المهاجم الدولي البالغ من العمر 26 عاما، إلى مستقبله مع فريق "السيدة العجوز" في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الأمريكية عبر تقنية الاتصال بالفيديو، وبثت أمس الاثنين.

وقال ديبالا "من الواضح أنني لاعب في هذا النادي (يوفنتوس) وأنا سعيد لوجودي هنا. الناس يحبونني كثيرا وأنا أحبهم أيضا. لدي تقدير كبير للنادي والناس الموجودين هنا، لدي علاقة جيدة مع الرئيس وبالتأكيد في مرحلة ما سوف يأتون للحديث معي (لتمديد عقدي)، أو ربما لا... لا أعرف".

وتابع "في لحظة ما قد يكون هناك تجديد محتمل (لعقده مع يوفنتوس)، لكن ذلك يعتمد على يوفنتوس"، موضحا "في الوقت الحالي لا يوجد شيء، حقا. تتبقى سنة ونصف سنة في عقدي، وهي فترة ليست طويلة، وأنا أفهم أن كل ما حدث (أزمة فيروس كورونا) ليس سهلا على النادي، ولكن تم تجديد عقود لاعبين آخرين... لذلك نحن ننتظر".

وتحدث ديبالا عن الفترة التي كان فيها يوفنتوس يبحث عن بديل له، وأوضح أنه في صيف العام الماضي "لم يكن يوفنتوس يرغب في الاعتماد علي، ولم يردني أن أواصل اللعب هنا. ثم ظهرت بعض الأندية التي كانت مهتمة بي"، مثل مانشستر يونايتد وتوتنهام في إنجلترا، وباريس سان جرمان في فرنسا.

وفي حين ألمح ديبالا إلى حصول مباحثات بين إدارات الأندية المعنية، نفى أن يكون قد تحدث إلى أي منها.

وأشاد ديبالا في ختام مقابلته مع الشبكة الأمريكية، ببرشلونة بطل إسبانيا ومواطنه ميسي.

وردا على سؤال عن إمكانية دفاعه عن ألوان النادي الكتالوني يوما ما، قال "الحقيقة هي أن برشلونة فريق كبير عالميا ومع وجود ميسي يصبح أكبر بكثير. سيكون الأمر رائعا جدا، لكن يوفنتوس مذهل أيضا (...) ويضم حاليا لاعبين رائعين"، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس جانلويجي بوفون.

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