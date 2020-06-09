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إعلان مي كساب الرمضاني الأفضل في اسفتاء "الفجر الفني" اليوم 9 يونيو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
نادين نجدى
تصدرت الفنانة مي كساب استفتاء "الفجر الفني"، وحصلت على أعلى نسبة تصويت على إعلانها في رمضان كأفضل إعلان رمضاني حتى اليوم الثلاثاء 9 يونيو.

وحصد الإعلان على صوت، 1865 صوت ، بمعدل 26,32% وعلى أن يتم إعلان النتيجة النهائية يوم 17 يونيو.

والجدير بالذكر أن إعلان الفنانة مي كساب، لصالح إحدى مستحضرات العناية بالشعر نجاحًا كبيرًا عبر"السوشيال ميديا" ونسب مشاهدة عالية.

ولاقى الإعلان تفاعلا كبيرًا من قبل الأطفال بتصويرهم لمقاطع فيديو بأغنية الإعلان.

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