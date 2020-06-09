Advertisements

"ضرب الرمال" يتصدر استفتاء الفجر الفني اليوم 9 يونيو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
نادين نجدى
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

تصدر المسلسل الخليجي "ضرب الرمل" استفتاء الفجر الفني كأفضل مسلسل خليجي اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو، حيث حصل على 6957 صوت بنسبة 31,61% ويليه مسلسل "النحات'' الذي حصل على 6409 صوت بنسبة 28.7%.




يذكر أن العمل يتناول التغيرات التي طرأت على المجتمع السعودي خلال ثلاثة عقود، وانعكاس فترة ما يقرب من 30 عامًا على المجتمع، من خلال قصة شقير الذي عانى طوال حياته بعد وفاته والده ووصوله إلى مركزه الحالي.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ: ماجد الربيعان (مخرج) تامر الشيخ (مخرج منفذ) و ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد المزيني ومن بطولة ريتا حرب وخالد عبد الرحمن وليلى السلمان.

أخبار تهمك

ديبالا يرد على إمكانية انتقاله إلى برشلونة

منذ نصف ساعة

طلب غريب من فايلر يضع الأهلي في ورطة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ يوم

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

الكشف عن تفاصيل إصابة محمد صلاح ومدة غيابه

منذ ساعتين و 18 دقيقة

نبأ سار لعمر السعيد بشأن رحيله عن الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بالأرقام.. ننشر معدلات الزيادة في أسعار الكهرباء خلال الخمس سنوات المقبلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

منذ حوالي 6 ساعات

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يضغط على إدارة الأهلي لحسم هذه الصفقة

منذ ساعتين

عاجل.. بشرى سارة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

11:20 ص

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

02:45 ص

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

01:25 ص

عاجل.. بشرى سارة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن