"ضد فيروس كورونا".. تعرف على تفاصيل أوبريت "كلنا مع بعض"

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يضاف أوبريت "كلنا مع بعض" للأعمال الغنائية التي طُرحت مؤخرًا لمواجهة أزمة فيروس"كورونا" ولبث الأمل بين الناس ولتوعيتهم.



أوبريت "كلنا مع بعض" هو عمل وطني قدمه عدد كبير من المطربين وهم اسماعيل الليثى، هيثم سعيد، طارق عبد الحليم، نجوان، الجزائرى عبد النور حسن، جواهر، أحمد حلمى، على حسين، مصطفى غانم،



والأوبريت كلمات عبد المنعم طه، وألحان مصطفي غانم توزيع وميكس وماستر أسامه كمال اخراج ديدا العلي.



جدير بالذكر أن إسماعيل الليثى طرح مؤخرا دعاءً دينيا جديدا يحمل اسم "كنت بغلط" من كلمات سامح الكومى، وألحان كريم نيازى، وتوزيع حماده عصمت وهندسة صوت محمد الجيار.



