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طلب غريب من فايلر يضع الأهلي في ورطة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:49 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
الفجر الرياضي
طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تغيير الطاقم الطبي الحالي للقلعة الحمراء بقيادة الدكتور خالد محمود.

ووفقا لتقارير صحفية مصرية اليوم فإن رينيه فايلر مدرب الأهلي طلب من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب التعاقد مع طاقم طبي أجنبي بداية من الموسم المقبل.

ويرى فايلر أن الطاقم الطبي الحالي به بعض القصور ويجب تغييره والتعاقد مع طاقم أجنبي خاصة أن الفريق مقبل على منافسات قوية واحتكاكات في غاية الصعوبة.

وربما يكون طلب فايلر غريب ومفاجئ لأن الأندية تعاني في الوقت الحالي من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا وهو ما يدفع الأهلي لعدم الاستجابة لمثل هذه الطلبات خاصة أن الطاقم الطبي الأجنبي سيحصل على أموال ضخمة.

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من جانبه، يرغب النادي الأهلي منذ فترة في التعاقد مع واحد من نجوم قارة إفريقيا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الأحمر في الموسم القادم.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن المارد الأحمر كان يريد ضم الأوروجواني جاستون سيرينو نجم نادي صن داونز الجنوب إفريقي في الصيف القادم.

وتفاجئ الأهلي بقيام سيرينو بتجديد عقده منذ عدة أيام مع نادي صن داونز بعد أن أكد النادي أنه يرفض نهائيا فكرة اللاعب في نهاية الموسم الجاري لذلك اتخذ خطوة تجديد عقده.

ولكن لازال الأهلي مصمم على ضم جاستون سيرينو حتى الآن على الرغم من تجديد عقده مع ناديه وذلك بناءا على مطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر الذي يرغب بشدة في انضمام اللاعب للفريق.

ويفكر مسئولو القلعة الحمراء حاليا في عرض مبلغ ضخم على سيرينو ونادي صن داونز ليقنعه بالتخلي عن اللاعب في الصيف القادم.




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