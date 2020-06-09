برنامج "كأس إينرجي للدراما" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم 9 يونيو

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تصدر برنامج "كأس انرجي للدراما" استفتاء "الفجر الفني"، اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو، ضمن قائمة أفضل برنامج إذاعة خلال شهر رمضان.



وحصد برنامج "كأس انرجي للدراما"، على 6481 صوت مايعادل 30,07% ويليه برنامج مش رمضان.



ولا يزال التصويت جاريًا وعلى أن يتم اعلان النتيجة النهائية يوم 17 يونيو، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا



https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828



فكرة برنامج "كأس إينرجي للدراما"



تدور فكرة برنامج كأس إينرجي للدراما حول مناقشة أحداث المسلسلات بطريقة مختلفة، بالإضافة إلى مسابقة بين مسلسلات رمضان على مدار الشهر كامل ويكون التصويت من خلال صفحات الراديو على مواقع التواصل المختلفة، أيضا يتم التصويت من خلال الرسائل و ذلك حتى نحصل على أفضل مسلسل فى رمضان حسب اختيار الجمهور