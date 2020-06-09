Advertisements

"رامز مجنون رسمي" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم 9 يونيو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:50 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
ولاء عبد الناصر
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وقد تصدر برنامج "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، استفتاء "الفجر الفني"، حيث حصل على أعلى نسبة تصويت كأفضل برنامج مقالب اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020.

وحصل برنامج "رامز مجنون رسمي" على 43975 صوتًا، بنسبة 50,09%، ولا يزال التصويت مستمرًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا


https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 9 ساعات

ديبالا يرد على إمكانية انتقاله إلى برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ يوم

بالأرقام.. ننشر معدلات الزيادة في أسعار الكهرباء خلال الخمس سنوات المقبلة

منذ أقل من ساعتين

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

طلب غريب من فايلر يضع الأهلي في ورطة

منذ 39 دقيقة

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بشرى سارة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يضغط على إدارة الأهلي لحسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعتين

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

نبأ سار لعمر السعيد بشأن رحيله عن الزمالك

منذ ساعة

الكشف عن تفاصيل إصابة محمد صلاح ومدة غيابه

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ ساعتين و 8 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

11:20 ص

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

02:45 ص

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

01:25 ص

عاجل.. بشرى سارة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن