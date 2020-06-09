صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

في ظل سعي مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، للحصول على بلازما من المتعافين، أملًا في الشفاء، فهناك معايير وضعتها اللجنة العلمية المكلفة بوضع البروتوكولات العلاجية للمصابين، لتحديد مدى صلاحيتها، ككفاء البلازما، وعدد الأجسام المضادة.





وترصد "الفجر"، معايير تحديد كفاءة بلازما المتعافين من كورونا، لعلاج الحالات الحرجة المصابة بالوباء اللعين.





1. حددت معايير مدي صلاحية حقن بلازما المتعافين من كورونا، بكفاءة البلازما نفسها ونسبة وعدد الأجسام المضادة فيها، حسب الدكتورايهاب سراج الدين مدير بنوك الدم القومية بوزارة الصحة.





2. تحدد اللجنة العلمية المكلفة بوضع البروتوكولات العلاجية للمصابين بكورونا، المستحقين للعلاج بالبلازما.





3. لا يصلح حقن بلازما المتعافين في المصابين بالفيروس، لكل المرضي وهناك فئة محددة يمكنها فقط العلاج بالبلازما.





4. لا تعد بلازما المتعافين صالحة بعد 28 يوما من الشفاء، بسبب أن كفاءة الأجسام المضادة تكون أقل.





5. خصصت وزارة الصحة والسكان 5 مراكز نقل دم، لسحب بلازما المتعافيين من كورونا، تشمل المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالقاهرة، إضافة إلى مراكز المنيا والإسكندرية والأقصر وطنطا.





6. وضعت وزارة الصحة خطوات قبل التبرع ببلازما الدم، كوجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد.





7. ضرورة سحب 2 مسحة سلبية كدليل على تعافي المصاب.





8. لا بد أن يكون سن المتبرع بين 18 إلى 60 عامًا، ووزنه أكثر من 50 كيلوجرام، مع عدم إصابته بأي أمراض مزمنة.





9. ضمان مرور 14 يومًا على المتعافى من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس.





10. يخضع المتبرع لتحاليل خاصة بكفاءة البلازما وتحاليل خاصة بقياس نسبة الأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا COVID-19، للتأكد من كفاءة تلك الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



