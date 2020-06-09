الأرصاد تكشف سبب عدم الشعور بانخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا، ومائل للبرودة ليلا.





وأشارت "إيمان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أننا لم نشعر بانخفاض درجات الحرارة، لارتفاع نسبة الرطوبة، لتأثرنا بمنخفض الهند الموسمي، موضحة أنه من المتوقع أن تزداد نسبة الرطوبة الفترة المقبلة لاقترابنا من بداية فصل الصيف رسميا، مناشدة المواطنين ارتداء ملابس فاتحة قطنية.





ونوهت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة غدا، حيث ستصل بنهاية الأسبوع إلى 37 درجة، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية من يوم الجمعة المقبلة وحتى يوم الأحد، ولكن ستنخفض درجة الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية اعتبارا من الأحد المقبل.





أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.





طقس الثلاثاء نهارًا

- شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، وطقس مائل للحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.





- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.





- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.





- طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة.





الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الاثنين، عن موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الأربعاء، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في الحرارة عن المعدلات الطبيعية مع ارتفاع في الرطوبة، مما يؤدي الي زيادة الاحساس بالحرارة.





وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، أن طقس اليوم الثلاثاء، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية.





وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد سيسوده طقس شديد الحرارة، بينما يكون معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



