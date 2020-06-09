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شيرين عبد الوهاب تتحدى"الإشاعات" وتستعد لطرح أغنية جديدة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
نور طلعت
تتحدى الفنانة شيرين عبد الوهاب، جميع الشائعات التي أُطلقت عليها مؤخرًا مثل خلافها من زوجها حسام حبيب، وانفصالها عنه ثم إصابتها بفيروس"كورونا" بعمل فني جديد.

ويكشف "الفجر الفني" تفاصيل الأغنية الجديدة التي تستعد لتسجيلها حتى تطرحها خلال الأسابيع المقبلة.

الأغنية تحمل طابع"الدراما" وهي من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وأرسلت شيرين، الأغنية إلى أكثر من موزع ليقوم بتوزيعها بشكل مختلف وجديد لتختار التوزيع الأفضل من بينهم وتطرحها على الفور.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية"مش قد الهوى" وقد حققت نجاحًا واسعًا ونسب استماع ومشاهدة جيدة، وهي من كلمات محمد الغنيمي، ومن ألحان محمد رحيم، ومن توزيع أحمد إبراهيم.


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