أكشاي كومار يعلن عودة طرح Good Newwz بصالات العرض بدبي

أعلن النجم الكبير أكشاي كومار عن عودة قريبة لطرح فيلمه الكوميدي الناجح Good Newwz للعرض بصالات العرض السينمائية بمدينة دبي.





وقال موقع "إنديا توداي"، أن ذلك يأتي بالتزامن مع عودة الحياة من جديد، وسياسة التعايش مع كورونا التي بدأت تطبقها العديد من دول الخليج العربي أبرزهم الإمارات.





وقال الموقع أن أكشاي أعلن عن ان عرض الفيلم سيكون بحلول يوم 11 من يونيو الجاري بعدد مختار من سينمات مدينة دبي.