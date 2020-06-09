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رانيا فريد شوقي سفيرة للسلام والنوايا الحسنة للمركز العربي الأوروبي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:33 م
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
محمود حنفي
أعلن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي , عن إختياره للفنانة الكبيرة رانيا فريد شوقي  لتكون سفيراُ للسلام والنوايا الحسنة للمركز العربي الأوروبي لعام 2020 تقديراً لجهودها السامية في مجال العمل الإنساني والفني , وذلك عقب ترشيحها من قبل الدكتورة أسماء بن سعيد نائب رئيس العلاقات العامة والدولية والدبلوماسية بالمركز, وموافقة كافة أعضاء لجنة الأختيارعلي هذا الترشيح.

وذكرالمركز في بيانه أن الفنانه رانيا فريد شوقي, تحظى بتقديركبيرفي المجتمع العربي والدولي وذلك لما قدمته من فنية وإجتماعية مميزة , فضلاً عن دورها الإنساني البارز في دعم المبادرات الإنسانية في مصر والعالم العربي, والتي كان لها تاثيراُ إيجابياُ علي المجتمعين المصري و العربي بأثرهما.

حيث حرص المركزعلي تكريم الفنانيين الأكثر تأثيرا في مجتماعاتهم , إيمانا منه بأن الفن رسالة سامية لا بد من الوقوف الى جانبها وإختيارمن يمثلها ليكون سفيرا للسلام , ويعتبرأيضاُ بمثابة تكليلاً لجهود الفنانيين المتميزون والأكثر تأثيرا في العالم .

والمركز العربي الأوروبي هو منظمة دولية إنسانية ,مستقلة ,غيرسياسية, طوعية, لا تستهدف الربح تعمل بموجب ميثاق الأمم المتحدة والحاصلة علي موافقة السلطات النرويجية في عام 2006والمعتمدة برقم (NO.989862057-ORG) والمسجلة بقاعدة بيانات المنظمات الغير حكومية للأمم المتحدة، ومسجلة لدي وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الاوروبي .

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