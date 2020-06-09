رانيا فريد شوقي سفيرة للسلام والنوايا الحسنة للمركز العربي الأوروبي

أعلن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي , عن إختياره للفنانة الكبيرة رانيا فريد شوقي لتكون سفيراُ للسلام والنوايا الحسنة للمركز العربي الأوروبي لعام 2020 تقديراً لجهودها السامية في مجال العمل الإنساني والفني , وذلك عقب ترشيحها من قبل الدكتورة أسماء بن سعيد نائب رئيس العلاقات العامة والدولية والدبلوماسية بالمركز, وموافقة كافة أعضاء لجنة الأختيارعلي هذا الترشيح.





وذكرالمركز في بيانه أن الفنانه رانيا فريد شوقي, تحظى بتقديركبيرفي المجتمع العربي والدولي وذلك لما قدمته من فنية وإجتماعية مميزة , فضلاً عن دورها الإنساني البارز في دعم المبادرات الإنسانية في مصر والعالم العربي, والتي كان لها تاثيراُ إيجابياُ علي المجتمعين المصري و العربي بأثرهما.





حيث حرص المركزعلي تكريم الفنانيين الأكثر تأثيرا في مجتماعاتهم , إيمانا منه بأن الفن رسالة سامية لا بد من الوقوف الى جانبها وإختيارمن يمثلها ليكون سفيرا للسلام , ويعتبرأيضاُ بمثابة تكليلاً لجهود الفنانيين المتميزون والأكثر تأثيرا في العالم .



