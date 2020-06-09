سر بحث المصريين عن رقم 21 على موقع جوجل

21 ذلك الرقم تصدر تريندات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بعد تزايد بحث المصريين على الرقم، الأمر الذي أدى إلى تعجب البعض من تواجد ذلك الرقم في مؤشرات البحث.





وبالبحث عن الرقم، نجد أن السبب وراء تواجده في مؤشرات البحث كان معلومات بشأن حدوث كسوف حلقي للشمس في 21 يونيو الجاري، الأمر الذي أدى إلى دفع المصريين للبحث عن الرقم خلال الساعات الأخيرة، لمعرفة معلومات عن ذلك الكسوف.





وحسب تعريف العلماء للكسوف، فهو يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري بحيث يلقي القمر ظله على الأرض وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضئ.





أما الكسوف الحلقي فيقول عنه العلماء إنه يحدث عندما يكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض، فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، وفي هذه الحالة لا يصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظلّ وقد تصل فترة حلقتيه إلى اثنتى عشرة دقيقة وثلاثين ثانية وذلك بسبب المسافة الأكبر التي يجب على قرص القمر الصغير ان يقطعها.





وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المعلومات التي تود معرفتها عن الكسوف الحلقي للشمس الذي سيحدث في 21 يونيو الجاري:





- سيكون ثاني كسوف حلقي للشمس في 2020 بعد أن شهدت الكرة الأرضية الجمعة 5 يونيو خسوف للقمرمن نوع شبه الظل.





- يشاهد في مصر الوطن العربي في مسار ضيق يعبر اليمن وأقصى جنوب السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.





- باقي الوطن العربي خارج مسار الكسوف الحلقي سوف يرصد الكسوف في شكلة الجزئي فقط وبنسب متفاوته من منطقة إلى أخرى.





- ينتج عن ذلك الكسوف حلقة من الضوء حول القمر وخلال هذا النوع من الكسوف لا تظهر هالة الشمس.



