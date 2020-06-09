الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي تواصل أنشطتها الإفتراضية

تواصل الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى أنشتطتها الافتراضية على منصات التواصل الاجتماعى بانطلاق محاضرة حول الرياضات الموحدة ، اليوم الاربعاء 10 يونيو تلبية لطلب اعضاء المجلس الاقليمى للاعبين الذى عقد مؤخرا من المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى بضرورة توسيع أنشطة الرياضات الموحدة وهى المسابقات الرياضية التى يشارك فيها لاعبون من ذوى الاعاقات الفكرية مع اقرانهم من غير المعاقين.





وصرح د. عماد محى مدير مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الاقليمية بأن طلب المجلس القيادى للاعبين توافق مع الخطة التى وضعتها الرئاسة الاقليمية بعد جائحة كورونا من عودة الانشطة على المنصات الافتراضية.





وتم عمل مجموعه من الاجتماعات الافتراضية مع عدد كبير من مدربى برامج المنطقة للوقوف على احتياجاتهم ، وكانت الرياضات الموحدة فى الصدارة ، فتم الاتفاق مع الاولمبياد الخاص الاماراتى على اقامة تلك المحاضرة الافتراضية، والتنسيق مع طلال الهاشمي المدير الوطنى للبرنامج الاماراتى على القاء تلك المحاضرة ، وهى ايضا تتوافق مع خطة البرنامج الاماراتى والذى بدأ نشاطا افتراضيا قويا لاستثمار النجاحات الهائلة التى حققها استضافة العاصمة الاماراتية ابو ظبى للالعاب العالمية عام 2010 والتى اقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد وحققها نجاحا مقطع النظير لازال العالم يتحدث عنه حتى الان.









واشار محى الدين بأن المنطقة تشهد مشاركة 23883مشاركا فى الرياضات الموحد من بين مليون ونصف المليون حول العالم ، وان الرياضات الموحدة هى واحدة من الثمار التى جناها الاولمبياد الخاص على طريق الدمج وتقبل الاخر ، فى استغلال لقوة الرياضة ممارسة الرياضة معا.





وذلك من خلال اقامة مسابقات رياضية يشارك فيها المعاقين فكريا الى جانب اقرانهم من غير المعاقين فى فريق واحد ، سواء فى الرياضات الفردية أوالجماعية بهدف زيادة التواصل الاجتماعي مع الشركاء وتكوين الصداقات، وهو عادة ما يثمر صداقات تدوم طويلًا ويسعى الـ “يونفيد” إلى تأكيد مبدأ المساواة و الشراكة.









كما أن خوض تجربة الدمج المؤثرة سيكون لها الكثير من الأثر نحو تقبل الآخر، حيث يكون لدى كل لاعب قناعة مؤكدة بقيمة الدور الذي يلعبه في إطار الفريق الموحد، وأنه لافرق بين السوي وغير السوي، وقد وصل عدد المشاركين فى الرياضات الموحدة فىأخر احصاء الى 5ر1 مليون فردا.





حيث تفرض الالعاب والمسابقات الخاصة بالاولمبياد الخاص من ضروةرة وجود رياضات موحدة فى مختلف الالعاب والمسابقات سواء محلية او وطنية او اقليمية او عالمية .









وانهى محى الدين حديقة بقوله حيث تهدف الرياضات الموحدة الى أن اللعب معا والتدريب معا وهو طريقه مثلى لعقد العلاقات والصدقات الانسانية بين لاعبى الاولمبيادج الخاص وأقرانهم من غير المعاقين ، وتكون وسيله مثلى لتفجير الطاقات الرياضية لهم .