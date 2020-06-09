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عرض مسلسل "شديد الخطورة" لـ أحمد العوضي في هذا الموعد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:28 م
احمد العوضي
احمد العوضي
هبة أحمد
ينتظر الفنان أحمد العوضي حاليًا عرض مسلسله الجديد"شديد الخطورة"، ومن المقرر عرضه يوم ٢٤ من شهر يونيو الجاري، وذلك عبر منصة "watch it" الإلكترونية.

والمسلسل بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.

و يتكون المسلسل من 7 حلقات، ويتناول خلالهم قضايا الشائعات التي يروجها البعض على السوشيال ميديا، ومدى خطورتها على الأمن القومي للبلدان العربية، وخلقها للفتن والأزمات.




والجدير بالذكر أن أحمد العوضي خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الاختيار"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وهو تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

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