أيمن بهجت قمر يكشف مصير الجزء الثاني من فيلم "البدلة"

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كشف المؤلف أيمن بهجت قمر، مصير الجزء الثاني من فيلم "البدلة" للفنان تامر حسني وأكرم حسني، خلال لقائه في برنامج "its show time" الذي يقدمه دينا حويدق ومها الصغير، عبر شاشة "سي بي سي".



وقال أيمن، خلال حواره:" إنه كان من المفترض تقديم الجزء الثاني، لكن بسبب انشغال أبطاله تامر حسني وأكرم حسني في أعمال أخرى تأجل المشروع، موضحا أنهم سيحاولون إحياء الفكرة من جديد، لكن حتى الآن "البدلة 2" ليس في مخططاته ومشروعاته المقبلة".



و عن أعماله الجديدة:"هناك مشروع مع المخرج هاني خليفة من إنتاج وليد صبري، ومشروع آخر مع المخرج ماندو العدل يحمل اسم "تحت تهديد السلاح" من إنتاج أحمد السبكي، لكن بسبب الظروف واستمرار انتشار فيروس كورونا المستجد لا يعرف مصيرها".

