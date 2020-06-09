Advertisements

الإمارات: 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة و 465 حالة شفاء

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن تسجيل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة و 465 حالة شفاء، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.


وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، سجلت في وقت سابق، 638 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 33,170 حالة.

 

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم، حيث أعلنت الوزارة، عن إجرائها أكثر من 36 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.


كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 260 حالة.

 

وأعربت الوزارة، عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

 

 

 

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 412 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 17,097.

 

​هذا وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.


أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

منذ حوالي 5 ساعات

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يضغط على إدارة الأهلي لحسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعة

جيرالدو يصدم الأهلي بشأن مستقبله مع الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. خفض أسعار الكهرباء 10 قروش

منذ ساعة و 15 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم الهلال

منذ حوالي 9 ساعات

بالأرقام.. ننشر معدلات الزيادة في أسعار الكهرباء خلال الخمس سنوات المقبلة

منذ 41 دقيقة

الكشف عن تفاصيل إصابة محمد صلاح ومدة غيابه

منذ ساعة و 12 دقيقة

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ يوم

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ يوم

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

02:45 ص

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

01:25 ص

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

08:49 م

فايلر يضغط على إدارة الأهلي لحسم هذه الصفقة

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن