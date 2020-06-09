انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية بعد تخفيف قيود كورونا

أظهرت بيانات القطاع يوم الثلاثاء أن تجار التجزئة البريطانيين سجلوا انخفاضا حادا في المبيعات السنوية الشهر الماضي، ولكن بأقل مما كان عليه في أبريل ، بعد أن خففت بريطانيا بعض قيود كوفيد-19 وزاد عدد المتسوقين عبر الإنترنت.





وقال كونسورتيوم التجزئة البريطاني، الذي يضم في الأغلب سلاسل المتاجر الكبرى، إن إجمالي الإنفاق في قطاع التجزئة كان أقل بنسبة 5.9 بالمئة عن العام السابق، مقارنة مع انخفاض قياسي بنسبة 19.1 بالمئة في أبريل نيسان حين جرى إغلاق جميع المتاجر التي لا تبيع سلعا أساسية تقريبا.





وكان انخفاض الشهر الماضي ثاني أكبر تراجع منذ بدء المسح في عام 1995. وقال الكونسورتيوم إن المبيعات في مايو أيار 2019 كانت أضعف من المعتاد أيضا.





وتتناسب هذه الأرقام مع بيانات المسح الأخرى التي أظهرت بعض التعافى للشركات منذ أبريل نيسان عندما كان لإجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا التأثير الأكبر.





وارتفع الإنفاق غير الغذائي عبر الإنترنت بنسبة قياسية بلغت 60 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي على الرغم من تأكيد الكونسورتيوم أن هذا لا يعني بالضرورة أن العملاء سيعودون للإقبال بكثافة عندما يُسمح بإعادة فتح المتاجر غير الأساسية في منتصف يونيو حزيران.



